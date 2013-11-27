Тимошенко: Если Янукович не подпишет соглашение в Вильнюсе, он его не подпишет никогда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Тимошенко к лидерам и парламентам ЕС, которое на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» зачитала ее дочь и защитница Евгения Тимошенко.

«Надо освобождать не только отдельных политзаключенных, а надо освобождать Украину. Это означает надо обязательно подписать Соглашение, если Янукович на это согласится. Подписывая с нами Соглашение, вы поможете всей нации преодолеть цивилизационную пропасть», говорится в обращении Тимошенко. Экс-премьер-министр подчеркнула, что для Украины это более чем Соглашение, и признала, что после подписания многое еще предстоит сделать.

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«Нашей конечной целью - является членство в Евросоюзе, - подчеркнула Тимошенко. Она предположила, что «причиной отказа от Европейского курса может быть две причины: первая - Россия нашла аргументы от которых Янукович не смог отказаться, вторая - Янукович сделал это для того, чтобы сохранить власть». Вместе с тем Тимошенко выразила убеждение, что никакое давление России не помешало Януковичу подписать Соглашение, если бы ЕС не обращал внимания на построение Президентом диктатуры в Украине. По мнению Тимошенко есть два варианта развития событий в Вильнюсе: первый - под давлением евромайданов в последний момент Янукович согласится на подписание Соглашения. В таком случае Тимошенко просит Евросоюз подписать Соглашение, второй вариант, по мнению Тимошенко наиболее вероятный, подписание Соглашения не произойдет.

«Если Янукович не подпишет соглашение 29 ноября в Вильнюсе, он уже его не подпишет никогда», - подчеркнула Тимошенко.

Экс-премьер-министр призвала европейских лидеров не допустить строительства в Украине диктатуры и всеми возможными мирными средствами способствовать проведению в Украине в 2015 году честных выборов.

«Я прошу вас, если Янукович сорвет подписание Соглашения в Вильнюсе, не оставляйте диктатуре в Украине территории для выживания. Порабощение диктаторами своих народов не может считаться внутриполитическим делом. Такую монополию нужно ликвидировать всеми мирными международными средствами. Поэтому я прошу вас не доверять пустой проевропейской риторике украинской власти, а задействовать все инструменты для того, чтобы в 2015 году в Украине могли пройти честные выборы, которые позволят изменить авторитарный режим на новую демократическую власть», отметила Тимошенко.

«Без Украины не будет сильной объединенной Европы», - подытожила экс-премьер-министр.