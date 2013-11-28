Кокс надеется, что "история Украины и ЕС" не закончилась

Один из руководителей мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс надеется, что Европейский Союз продолжит следить за состоянием здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Вильнюсе перед началом Форума гражданского общества, который проходит в рамках саммита «Восточного партнерства».

«Я надеюсь, что ЕС продолжит следить за состоянием ее здоровья», - сказал Кокс, заметив, что очень важно убедиться, что состоянием здоровья и условиями пребывания Тимошенко заботятся.

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Говоря о перспективах подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, Кокс выразил надежду, что процесс будет продолжен.

«Я надеюсь, что это не конец истории, у меня нет никаких сомнений, что двери для Украины останутся открытыми», - сказал он.