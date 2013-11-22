Решение Кабмина приостановить евроинтеграцию уже обжаловали в суде

Об этом сообщает пресс-служба Европейской народной партии, которая подала иск.

«Верховная Рада Украины в пределах своих полномочий, определенных Конституцией Украины, признала европейскую интеграцию государства, последующее заключение Соглашения об ассоциации с ЕС и членства в ЕС в качестве приоритетного направления внешней политики Украины. Принятое вчера правительством Азарова распоряжение противоречит этим нормам», - подчеркнул Николай Катеринчук, комментируя исковое заявление.

«Кроме того, это распоряжение не только противоречит Закону Украины «О Кабинете Министров Украины», но и нарушает права большинства украинского на европейский выбор, который поддерживается подавляющим большинством украинского общества. В частности, об этом свидетельствуют результаты последних очередных выборов народных депутатов Украины, которые состоялись 28 октября 2012. Так, согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ЦИК более половины избирателей, принявших участие в голосовании, поддержали те политические партии, в программах которых был четко определен евроинтеграционный курс развития Украины. В числе них как оппозиционные, так и провластные политические партии», - сообщил народный депутат.

Европейская партия Украины считает, что суд все законные основания, чтобы немедленно остановить действие упомянутого распоряжения Кабинета Министров Украины и таким образом обеспечить реализацию стремлений большинства граждан Украины на интеграцию в Европейский союз.