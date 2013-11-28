В ЕС рассказали, как США могут снять напряженность в отношениях с Европой

Чтобы снять напряжённость в отношениях ЕС и США, Америке придётся скорректировать свою деятельность в соответствии с европейским правом, а также разрешить гражданам ЕС защищать свои интересы в американском суде, пишет Russia Today со ссылкой на The Guardian.

«Граждане ЕС не пользуются теми же правами и процессуальными гарантиями, что и американцы. Жители Штатов могут обратиться в европейский суд, если они считают, что их права были нарушены. Европейцы без права жительства в Америке - нет», - заявила Вивиан Рединг, комиссар Европейского союза по юстиции, фундаментальным правам и гражданству. «В течение двух лет я пыталась урегулировать эту проблему, но так ничего и не добилась. Американцы заявляли, что наше требование невозможно без изменения законодательства США, а на это администрация не пойдёт», - отметила она.

Если ЕС пересмотрит соглашение о свободном обмене данными с Америкой, граждане Европейского союза смогут обращаться с исками в американские суды и отстаивать безопасность своей персональной информации самостоятельно. На подобный шаг ЕС пойдёт, если такие компании, как Google, Microsoft и Facebook, не пересмотрят свою политику в отношении безопасности пользовательской информации.

Высокопоставленные чиновники ЕС с осторожностью предполагают, что администрация Обамы осознает масштабы ущерба, нанесённого трансатлантическому доверию после публикации документов Сноудена, и, чтобы успокоить ЕС, пойдёт на значительные уступки.

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Вивиан Рединг также затронула проблему безопасности обмена коммерческими данными. По её словам, существующая программа «Безопасная гавань» требует доработки. «Европейские компании должны конкурировать с американскими на равных условиях», - заявила Рединг.

Давление на американскую сторону во время переговоров на прошлой неделе не принесло результатов - Рединг не удалось получить данные о том, в каких масштабах АНБ вело слежку за европейцами. Уступки США в сфере правовой защиты европейцев были центральным требованием Брюсселя, подчеркнула Рединг.

Европа также пересматривает текущие договоры по обмену данными с американскими судебно-полицейскими службами. В планах ЕС обязать американских интернет-провайдеров, работающих на территории Европы, получать разрешение на передачу данных в США.

Напомним, что в июне этого года Эдвард Сноуден опубликовал информацию, согласно которой Агентство национальной безопасности США прослушивало телефоны и следило за пользователями интернета во всём мире.