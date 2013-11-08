Сноуден обманул два десятка своих коллег, чтобы скачать информацию - США

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден смог скачать из компьютерной системы Агентства национальной безопасности /АНБ/ США секретные данные, к которым он не имел допуска, использовав пароли своих коллег, работавших базе АНБ США на Гавайях. Об этом сегодня сообщило агентство Рейтер.

По его информации, Сноуден смог убедить от 20 до 25 сотрудников базы АНБ сообщить ему свои пароли для входа в электронную систему ведомства. Таким образом, он смог скачать материалы, которые не мог получить, так как не имел соответствующего уровня допуска к секретным данным, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Сноуден уверял коллег, что пароли нужны ему для того, чтобы выполнить свою работу системного администратора. Он был сотрудником фирмы "Буз Аллен Хэмилтон", работавшей по контракту с АНБ. Ранее Сноуден был сотрудником ЦРУ, однако уволился и перешел на работу в частную компанию, связанную со спецслужбами.

По данным Рейтер, сотрудники электронной разведки, передавшие пароли Сноудену, были установлены и отстранены от занимаемых должностей. При этом источники не сообщили, были ли эти сотрудники уволены или наказаны.

Сноуден, получивший временное убежище в России, работал в региональном центре АНБ на Гавайях весной 2012 года в течение примерно одного месяца. За это время он собрал большое количество информации об американских секретных программах в области электронного шпионажа, публикация которых вызвала международный скандал и привела к ухудшению отношений США с другими странами, в том числе ближайшими американскими союзниками в Европе. Столь крупных "утечек" секретов АНБ не было за всю историю этого ведомства, существующего с 1952 года.

Американским следователям удалось, в целом, установить, к каким материалам получил доступ Сноуден. Они не могут сказать, какие именно данные он скачал из системы, так как ему удалось скрыть электронные следы своей деятельности, однако спецслужбы полагают, что ему удалось скачать десятки тысяч секретных документов АНБ.