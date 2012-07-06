Украинцев призывают выйти «из хаты с краю» и защищать свои интересы

Об этом заявил лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко комментируя события под Украинским домом в эфире «5 канала».

«Во-первых - очень хорошо, что нашлись люди, которые по собственному зову вышли защищать украинский язык. Второе, всегда выступал, и сейчас, когда «Гражданская позиция» вошла в состав объединенной команды - категорически против любых проплаченных митингов, ведь то все не искренне, от лукавого. Я говорю, что в отличие от числа тех, кто приходит по своей воле, можно организовать, как мы это видели под Администрацией Президента - мне трудно представить людей, которые сейчас будут благодарить власть и лично Виктора Федоровича, но, как видим находятся. Затем благодаря журналистам, мы видим вот эти все записи, как с нами расплачиваются - вот это неверно. Знаете, когда был первый Майдан, это было искренне. Когда потом стали разные политические силы привозить за деньги на Майдан - вот то уже пошла фальшь. Поэтому не надо фальши. И третье - акции протеста сейчас перешли в регионы », - отметил Гриценко.

«Более 75 тысяч общественных организаций зарегистрированы в Украине. Я думаю две трети минимум из них, среди уставных задач ставят защиту прав, свобод, все то, что было нарушено. Потому что нарушено было не право на язык - парламент вот этот, под управлением Януковича через Чечетова, показал, что завтра можно принять любой закон, который запретит все, включая вот эти дискуссии, передаст все в собственность сыну, кому угодно. Если бы вышло из примерно 50-ти тысяч по одному, уже власть сама бы сдалась - не выходят. Очень много общественных организаций на бумаге, их нет… Хата с краю никуда не делась, вы говорите, что сети все переполнены ... Люди по зову должны идти, надо выйти из хаты с краю в конце концов », - отметил политик.