СМИ: На саммите в Вильнюсе журналистов встречают в будке

Саммит изначально было запланировано проводить в выставочном центре Litexpo, сообщает Gazeta.ua.

Он находится далеко от центра города в районе, где застройка торговыми центрами перемешана с хвойным лесом. Общественным транспортом туда добраться практически невозможно. Остановки автобусов и троллейбусов за километр от Litexpo. Подходы к самому месту завтрашнего саммита ограждены металлическим забором из расчета, что до сооружения могут подъехать лишь машины. С десяток журналистов из Великобритании, Литвы, Беларуси добрый час выстояли в очереди за бейджами, которые дают возможность пройти на события саммита.

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Оказалось, что впереди них оформлялись удостоверение для уборщиц, которые будут работать на международном форуме. - Ваши удостоверения будут выдавать через время в синей будке, - сообщил с улыбкой представитель прессслужбы. До назначенного времени организаторы несколько раз созванивались, чтобы определить, где человек,который отвечает за выдачу удостоверений.

В конце концов девушка с виноватой улыбкой не сказав ни слова жестами объяснила, что надо идти по ней в сторону леса. Уже темнело, с самого утра в Вильнюсе валил мокрый снег, синяя будка оказалась таки будкой. Тентовое сооружение три метра на четыре. Без света и отопления. Чтобы найти свои бейджи журналистам пришлось подсвечивать мобилками лотки с удостоверениями. По состоянию на вечер их оставалось еще с полтысячи.