Янукович собирается на саммит в Вильнюсе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сказал министр иностранных дел Леонид Кожара.

«Президент Украины собирается посетить саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе», - сказал Кожара.

“Украина не отказывается от подписания Соглашения об ассоциации. Мы говорим о приостановке процесса подписания, о том, что на сегодняшнее время, по состоянию на сегодняшний день, на 25-е число, обе стороны, Украина и ЕС, не готовы к настоящему акту подписания”, - сказал Кожара.

По теме: Соглашение об ассоциации с Украиной все еще на повестке дня - заявление ЕС

Отвечая на вопрос, голосовало ли Министерство иностранных дел за распоряжение Кабинета министров о приостановке процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Кожара сказал: “Да, МИД поддержал решение правительства. Меня не было, но на то время на заседании был исполняющий обязанности господин Демченко, и он согласился с этим”.

Как сообщалось, 21 ноября правительство Украины приняло решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Это решение вызвало акции протеста в Киеве, в регионах Украины, а также за рубежом.

В частности, 24 ноября более 100 тыс. человек приняли участие в митинге в Киеве, требуя от власти Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.