Ющенко считает, что ЕС выбрал неправильную стратегию, а Россия хочет колонизировать Украину

Об этом он сказал в интервью Die Welt, перевод которого приводит ИноПресса.

«В последние годы стратегия Евросоюза грешила ошибками. Она была сосредоточена на деталях, ей не хватало кругозора. Брюссель выдвинул множество требований, которые, безусловно, тоже были верны. За последние полгода Украина утвердила 35 новых, зачастую болезненных законов. Львиная доля реформаторских инициатив была отклонена. Отдельные аспекты, в том числе чрезвычайно политизированный вопрос Тимошенко, были выведены на первый план. ЕС заранее в ультимативной форме сформулировал проблему, которую можно было решить в результате нашего сближения. В итоге, у нас ослабла вера в то, что дверь в ЕС для нас действительно открыта», - считает Ющенко.

При этом Ющенко сказал, что "держит пальцы скрещенными" за свою бывшую коллегу Тимошенко: «Эта ситуация должна быть разрешена в политико-правовом поле. Но в стране, где политические силы не питают друг к другу ни малейшего доверия, это сложно. Так что нам следовало бы сейчас, как и во время революции 2004 года, устроить круглый стол с участием посредников, с представителями ЕС. Возможно, посредники могли бы дать определенные гарантии».

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Приглашение Украины в Таможенный союз во главе с Россией, с точки зрения экс-президента, не что иное, как "предложение признать себя колонией". "Россия говорит: мы вас принимаем такими, какие вы есть, никаких требований, никаких законопроектов. Только отдайте нам свою свободу воли. Все происходит очень быстро, без трудновыполнимых условий. Вознаграждение за такую политику тоже предусмотрено - это приглашение в рабство", - полагает Ющенко.

Политику Президента Украины Виктора Януковича, направленную на снижение объемов импорта газа из России, Ющенко признал успешной, однако добавил: "Вместо того чтобы сесть за стол переговоров, Киев признал преступный газовый договор 2009 года. Из-за этого мы платим самую высокую в Европе цену за газ и, с другой стороны, получаем за транзит в 3-4 раза меньше, чем другие страны. А за недобор российского газа уже набежало штрафов на 19 млрд долларов. Этот газовый договор нас парализует. Затем, в 2010 году Янукович заключил с Россией в Харькове еще один крупный договор. Эти два договора - крупнейшие политические ошибки последних лет".

Ющенко в целом недоволен не только нынешней украинской властью, но и оппозицией, отмечает издание. "В некотором смысле все они ограничиваются борьбой за власть. Нашему государству нужен диалог. Нужно учиться разговаривать друг с другом без ультиматумов", - полагает он.