Ющенко пишет книгу о том, "что он делал, но что так и не увидели простые украинцы"

Об этом его сын Андрей Ющенко сообщил в интервью газете “Вести”.

“Вот пару дней назад созванивался с отцом, застал его за книгой. Да, он пишет книгу. Не знаю, говорить ли вам, может, это секрет”, - отметил он. Андрей сообщил, что “это будет книга о временах его президентства, об отношениях внутри, о том, что он делал, но чего так и не увидели простые украинцы”.

При этом он добавил: “Когда будет закончена книга, сказать сложно. То, что я видел, отец еще в процессе написания”.

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Он также подтвердил, что Ющенко переселился в село Новые Безрадичи (Киевская область) с госдачи в Конча-Заспе.

На вопрос о том, видит ли себя Андрей Ющенко в политике, он сказал: “Я не зарекаюсь, но и не рвусь в политику. Может, когда-нибудь и пойду туда. Но обязательно с какой-нибудь идеей”. “В политике не разочарован, вот смотрю на отца, его в некоторых моментах просто не поняли, не дали реализовать. У каждого есть желание изменить нашу жизнь к лучшему. Но одному сложно, нужна команда единомышленников”, - добавил он.