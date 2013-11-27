Одесская милиция признала, что не допустила журналистов на суд над активистом Евромайдана

В Одессе милиция признала, что не пустила журналистов на слушание дела активиста партии «Демократический Альянс» Алексея Черного, задержанного ночью 25 ноября во время разгрома Евромайдана, по устному распоряжению судьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в заявлении облУВД, которое обнародовал отдел по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

«При рассмотрении в Приморском суде Одессы административного дела в отношении задержанного за мелкое хулиганство и злостное неповиновение работникам милиции Алексея Черного, по требованию свидетелей относительно нежелания присутствия в зале представителей СМИ, судья вынес устное решение и запретил допуск в зал заседаний журналистов», - сказано в заявлении.

В милиции подчеркивают, что действия работников милиции по недопущению на заседание представителей СМИ связаны с выполнением данного постановления.

Как сообщил депутат Одесского областного совета Михаил Шмушкович (фракция ПР) в прямом эфире местного телеканала «Медиа-информ», когда началось слушание дела по обвинению Черного, депутат, находясь в коридоре, обратился к стоявшему у дверей в зал заседаний майору милиции.

«Я его спросил, понимает ли он, что своими действиями (недопуском журналистов и общественников в зал – УНИАН) нарушает действующее законодательство? Милиционер ничего не отвечал. Наше «общение» затянулось на 20 минут. Потом он мне ответил, мол, да, понимает, что нарушает закон», - рассказал Шмушкович.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Приморский районный суд отказался пустить в зал заседания журналистов и общественников на слушания по делу активиста партии «Демократический Альянс» Черного, задержанного ночью 25 ноября во время разгрома Евромайдана. Суд арестовал Черного на 5 суток.

25 ноября около 5.15 в Одессе был разогнан Евромайдан. По данным пресс-службы местного Евромайдана, лидера «Демократического Альянса» в Одессе Черного забрали в автозак вместе с двумя соратниками, по пути в РОВД он был избит за то, что попытался снимать происходящее на телефон.

В милиции отрицают применение физического насилия к активистам, и прокурор Одесской области Вячеслав Трунов пообещал принять соответствующие меры, если избиение Черного будет доказано. В отношении задержанных были составлены админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В суд Черного доставили только вечером. Приморский районный суд отпустил двух задержанных активистов партии «Демократический Альянс» Алексея Черного и Вячеслава Шкрибиляка и судебное заседание перенес на 26 ноября. Ранее третий задержанный - Виталий Устименко – также ушел из здания суда домой.

26 ноября Приморский районный суд слушал дело лидара ”ДемАльянса” в закрытом режиме.

Активист партии Кирилл Филимонов, сообщил, что если Черный останется на свободе, то сразу после вынесения постановления суда отправится в прокуратуру, чтобы изложить в соответствующем заявлении «обо всех нарушениях».