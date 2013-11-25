В Одессе разогнали Евромайдан

В Одессе разогнали митингующих против приостановки Кабмином подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом "Сегодня" сообщила глава секретариата политической партии "Демократический альянс" Юлия Чухало, которая дежурила в палаточном городке возле Дюка.

По словам активистки, сегодня в 5 утра на палаточный городок налетели примерно 30-40 человек и разнесли его.

"Это были то ли бомжи, то ли бывшие заключенные, которые по команде милиции разломали палатки и выгнали нас с территории Приморского бульвара. Я получила по голове, и у меня пытались отобрать планшет. Двоих наших активистов под руки увели в неизвестном направлении, а одному парню пришлось вызывать "скорую". Нам никто ничего не объясняет», - рассказала Юлия Чухало.