Ситуация с нелегальным контентом в уанете начала меняться: доля легального стабильно растет

Участники круглого стола высказались в поддержку регулирования со стороны государства в виде закона "О защите авторских и смежных прав в Интернете", который сейчас готовит Государстенная служба интеллектуальной собственности (ГСИС) и который направлен на усовершенствование процесса досудебного разрешения нарушений авторских прав в сети. (В законопроекте предусмотрена возможность правообладателя обратиться к нарушителю с претензией с целью снятия контента в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки, оформленной в соответствии с требованием законопроекта. В случае нереагирования нарушителя на такие заявки контент оперативно блокируется провайдером телекоммуникаций до момента судебного урегулирования вопроса). Описанный в законопроекте подход участники конференции назвали сбалансированным и отвечающим задачам формирования честных и открытых правил работы с продуктами авторского труда в УА-нете. Одновременно правообладатели делают ставку на саморегулирование рынка.

Татьяна Смирнова, директор по юридическим вопросам группы 1+1, отметила, что в «Чистом небе» никто не ставил задачу «побить рекорды по количеству судебных заседаний»: «У нас судов не много, потому что это самый последний метод, который мы применяем, когда у нас больше никак не получается договориться. Мне очень легко ответить на вопрос ‘’Какой процент судов вы выиграли?‘’. Все, что подали. Но подали немного. Это не наша цель, и тем более не наша цель – получать какие-то компенсации».

Валентин Коваль, руководитель телеканалов М1 и М2, рассказал о своем опыте борьбы с пиратством в музыкальной индустрии: «Канал М1 отказывает тем организаторам концертов, у кого на афише есть лого ресурсов, на которых, как мы подозреваем, размещается нелицензионный контент". Валентин Коваль также сказал о готовности паблишингов и рекордингов, которые представляют мировых мейджоров, подключиться к антипиратскому движению.

Для самонастройки рынка требуется, в том числе, формование широкой ассоциации правообладателей, работающих на украинском рынке. Но уже сейчас, как согласились участники круглого стола, игроки украинского рынка видеоконтента позитивно относятся к инициативе "Чистое небо" и готовы поддержать ее. Ирина Андрющенко, директор по развитию StarLightMedia, сказала, что к контент-партнерству «Чистое небо» присоединилось 48 сайтов, и отметила, что уже сегодня легального инвентаря на площадках - участниках инициативы с учетом видеосети, а также Megogo и YouTube достаточно для того, чтобы разместить рекламную кампанию с любыми маркетинговыми целями. «Получить максимальный охват при нужной частоте и оптимальной рыночной цене можно, вообще не привлекая площадки с нелегальным контентом. Никаких предпосылок для их использования в рекламной кампании в 2014 году нет». В следующем году суммарный легальный инвентарь только на площадках и видеосети телегрупп составит порядка 500 миллионов просмотров, это 50% украинского легального контента (без учета You Tube). По нашей оценке, к 2018 году соотношение поменяется: 85% монетизируемых интернет-просмотров будут в лицензионным контенте, и 15% - в пиратском».

Особое внимание было уделено футбольному контенту, столь популярному в Украине. Командам медиагруппы 1+1 и Oll.tv (медиагруппа Украина), главным правобладателям футбольного видео в УА-нете, удалось договориться о взаимовыгодном партнерстве со всеми основным украинскими сайтами, работающими с футбольной тематикой. Сегодня они тесно сотрудничают и тщательно следят, как за оперативностью выкладывания футбольных хайлайтов в сеть, так и за нелегальным распространением такого контента.

Юрий Хазанов, директор по партнерским программам YouTube в Восточной Европе рассказал о международном опыте мониторинга пиратского контента в сети. YouTube использует технологию Content ID, когда контент идентифицируется по видео и аудио образцам и информация о том, что охраняемый правом интеллектуальной собственности контент, немедленно пересылается его правообладателю. И последний решает либо заблокировать этот контент – это практика чаще касается кинофильмов, либо зарабатывать на нем – по этому пути чаще идут музыкальные продюсеры. «Мы работаем по американскому закону Digital Millennium Copyright Act, который позволяет любому правообладателю заполнять у нас форму и снимать контент, на который он имеет право и который был нелегально размещен пользователем. С годами все больше правообладателями работают с нами: не идут к государству, не идут в суд, а идут к нам. Так работают мейджоры в США, в Западной, Европе и Азии».

А Павел Туринин, руководитель интернет-развития компании Star Media, поделился своим опытом борьбы с пираством в России: «Только в том случае, когда ресурс не хочет удалять контент, мы собираем всю информацию и подаем ее для судебного разбирательства. Мы столкнулись с рядом моментов: зачастую, когда идет поиск владельцев сайтов, возникают сложности. Во-первых в подаче документов: мы должны заверить право на произведение у нотариуса, а это удовольствие не из дешевых . Во-вторых, мы не всегда можем определить владельца ресурсов. Пока мы собираем документы на один адрес, ресурс переезжает. В связи с этим огромное количество исков обрушилось на хостинг-провайдеров. Поэтому сейчас закон пересматривается".

Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest Group, посоветовал правообладателям обратить внимание на IP-телевидение: «Там охват будет шире, и уже сейчас есть технические возможности для 100% понимания, кто что смотрит. Это взаимодействие можно наладить уже сегодня, и этот рынок очень быстро будет расти». Александр сообщил, что сегодня в Украине есть около 1500 компаний, способных технически обеспечить IPTV, и все телевизиры, выпускаемые сегодня, способны показывать провайдерский стриминг.

Ольга Гаврилова, директор по развитию бизнеса "Медиа Группа Украина", подчеркнула, что телегруппы намерены расширять инициативу "Чистое небо", привлекая к участию в ней правообладателей, не только телевизионных и не только украинских. "Сегодня соотношение в украинском интернете не в пользу правообладателей, но ситуация начала ощутимо меняться".

Представители "Чистого неба" заявили, что главная зона внимания для инициативы на сегодня - это размещение рекламодателей на сайтах с нелегальным контентом. В ходе круглого стола участники обсудили результаты исследования размещения рекламодателей от компании AdevertTrack за период с 01 июня по 31 октября. Медиагруппы планируют развиваться в сторону упрощения взаимодействия с рынком, еще большего качества контента и лучшего технического обеспечения трансляций.