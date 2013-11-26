В задержанном на Евромайдане автомобиле находились сотрудники СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

"В транспортном средстве, задержанному митингующими, находились сотрудники СБУ, которые в соответствии со своей компетенцией выполняли задачи по выявлению с помощью технических средств, радиоканалов возможного управления взрывными устройствами в местах массового скопления людей", - отметили в СБУ, отметив, что такие меры сотрудниками службы всегда принимаются в рамках обеспечения антитеррористической безопасности при всех массовых акций.

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Также в СБУ отметили, что отдельные граждане "своими дерзкими действиями повредили транспортное средство, технику которая была в нем, а также нанесли телесные повреждения сотрудникам ведомства при исполнении ими служебных обязанностей, применив в том числе слезоточивый газ".

В СБУ отметили, что такие действия совершались при непосредственном участии отдельных депутатов (Олега Тягнибока и Арсения Яценюка - УНИАН).

В СБУ заявили, что "это заявление следует рассматривать как официальное сообщение и она должна об" объективно и всесторонне расследоваться соответствующими правоохранительными органами".