Взрывотехники осматривают бус, стоявший на Европейской площади

Об этом сообщили в столичном Главке милиции.

В милиции объяснили, что поскольку невозможно было попасть к месту происшествия сотрудникам взрывотехнической службы, было принято решение обезопасить людей от возможной опасности и взять в окружение этот автобус. Это наконец и удалось осуществить после столкновений с митингующими.

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В настоящее время автобус выведен в безопасное место, он осматривается взрывотехниками, а также устанавливаются лица, которые им управляли.

Как сообщал УНИАН, на Европейской площади для микроавтобуса пытаются сделать коридор, чтобы он покинул место конфликта.

Однако это пока не удается, милиция вновь применила слезоточивый газ.

В микроавтобусе находятся трое людей в штатском, они закрывают лица от фотоаппаратов.

На данный момент народные депутаты, активисты и милиция столпились у дверей микроавтобуса.

Лидер фракции « Батькивщина» Арсений Яценюк с мегафоном просит всех расступиться.

У Европейской площади активисты и политики, в частности Арсений Яценюк и Юрий Луценко, штурмовали микроавтобус, в котором, по их словам, сидят вооруженные правоохранители и ведут прослушивание.

Активистка Татьяна Чорновил разбила люк на крыше микроавтобуса и залезла в него. Впоследствии активисты пытались перевернуть машину, а милиционеры препятствовали этому.

После этого между митингующими и милиционерами произошли столкновения.