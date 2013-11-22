В Киеве коммунальщики помешали активистам Евромайдана смонтировать крышу над сценой

Как передает корреспондент УНИАН, активистов предупредили о запрете суда устанавливать любые ”малые архитектурные формы”, а когда они ослушались, милиция и коммунальщики демонтировали эту конструкцию.

При этом между активистами и правоохранителями возникли непродолжительные столкновения.

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Ранее сегодня милиция и коммунальщики помешали активистам установить на Майдане Незалежности пять палаток.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Акции граждан, недовольных этим решением правительства, состоялись во многих городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировограде, Тернополе, Ивано-Франковске и других.