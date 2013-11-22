На "Евромайдане" в Киеве коммунальщики и милиция помешали активистам установить палатки

Как передает корреспондент УНИАН, активистов сначала предупредили о запрете суда устанавливать любые "малые архитектурные формы", а когда они не послушались, милиция окружила "незаконные МАФы", а коммунальщики их убрали.

Одновременно в столичной милиции сообщили, что во время "демонтажа" палаточных конструкций столкновений с участниками акции не возникало.

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Следует также отметить, что, по разным оценкам, вокруг центральной площади столицы сосредоточено несколько десятков автобусов с, по меньшей мере, 500 сотрудниками милиции и бойцов спецподразделений "Беркут" МВД Украины и "Барс" - внутренних войск этого силового ведомства.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции граждан, недовольных этим решением правительства, произошли во многих городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировограде, Тернополе, Ивано-Франковске и других.