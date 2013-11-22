Евромайданы собираются во всех городах Украины (фото)

Акции протеста против распоряжения правительства, которым приостановлена подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, проходят сейчас в более чем десяти городах Украины: Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Черновцах, Черкассах, Донецке, Чернигове, Днепропетровске, Кировограде, Тернополе, Ивано-Франковске и др.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас вЧеркассах на Соборной площади проходит митинг в поддержку евроинтеграции Украины и киевского Майдана. На площади собрались больше тысячи человек. Митинг проходит на ступенях Черкасской ОГА, вход в здание заблокировали кордон милиции и митингующие.

Участники акции «Украина — это Европа» мирно вытеснили небольшой митинг в поддержку Януковича, который также собрался на Соборной площади и пытался перекричать выступающих.

ВЧерновцах около 17.00 также начался стихийный митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие около 500 учителей города и области, молодежь - преимущественно студенты.

На центральной площади установлены три палатки, в которых начат сбор подписей за подписание ассоциации с ЕС. Выступающие, в основном, призывают агитировать родственников и самим ехать 24 ноября в Киев на общеукраинский митинг оппозиции.

В настоящее время на центральной площади города, где проходит митинг, не видно ни одного правоохранителя.

ВоЛьвове при областном совете создали Координационный штаб ЕвроМайдана.

Участники заседания Координационного штаба, на которое пришли более 150 человек, призвали и в дальнейшем проводить все акции без партийной символики.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 ноября во время акции протеста против отказа власти подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, на который возле памятника Тарасу Шевченко собралось более 100 студентов львовских вузов.

Активисты призвали граждан прийти 22 ноября в 19.00 к памятнику Тарасу Шевченко на акцию протеста против решения правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В Харькове активисты акции протеста против решения правительства о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом пока не планируют устанавливать палатки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил участник «ЕвроМайдана» Дмитрий Пилипец.

«От палаток, скорее всего, откажемся. Власть после 2004 года неадекватно реагирует на палатки. Это неэффективная форма, потому что людей просто могут разогнать», - сказал он.

Пилипец также отметил, что сейчас на площади Свободы в Харькове напротив облгосадминистрации собрались около 50 несогласных с решением правительства, и их количество продолжает увеличиваться. «Люди продолжают подходить с работы», - сказал активист.

По его словам, участники акции протеста держат национальные флаги и флаг Европейского Союза.

В Донецке сегодня вечером возле памятника Т. Шевченко также прошел митинг в поддержку европейской интеграции Украины, а также Майдана в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 митингующих, которые собрались в центре Донецка, пришли без партийной символики, но с национальными флагами Украины, а также с флагом и флажками Евросоюза.

Среди участников митинга, большую часть которых составила молодежь, звучали призывы выезжать в Киев «для поддержки ЕвроМайдана».

Участники акции объяснили, что сегодня они пришли на митинг, откликнувшись на призывы в социальных сетях.

В Одессе на Думской площади, рядом с мэрией, также проходит акция протеста против приостановки правительством процесса подготовки к заключению Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади собралось около 500 человек.

Перед началом мероприятия прозвучал Гимн Украины. Участники данной акции «Одесса – курс Евро» (подавляющее большинство молодые и среднего возраста люди) держат флаги Украины и лозунги, призывающие к освобождению Юлии Тимошенко и вступлению Украины в Евросоюз.

Желающие выходят к установленному рядом с монументом микрофону, чтобы высказаться против затягивания подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

У памятника Пушкину также установлены две палатки, из которых молодые люди раздают листовки с призывом сказать «да» Европе и «нет» Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Около 500 жителей Винницы под проливным дождем поддержали акцию «ЗА» европейские ценности.

В начале акции зазвучала новая патриотическая песня Бронюка «Люби ты Украину!».

Журналист Ковальский убежден, что не должны два, три «дяди» решать – куда идти Украине и по каким законам жить. «Сегодня здесь собрались небезразличные и те, кто не боится, что их запишут на видео разные организации. Мы здесь, потому что мы не боимся сказать, что мы - украинцы, мы – винничане, мы живем в Европе и хотим жить в Европе. Винница – европейский город, Украина – европейское государство, мы хотим жить цивилизовано, культурно, демократически», - сказал Ковальский.

Участники акции приняли текст резолюции – «Винница ЗА Европу!», согласно которой винничане не соглашаются с решением Кабмина от 21 ноября, они стремятся быть европейской страной, и убеждены, что «будущее Украины только в свободной Европе».

Кроме того, все на площади решили следующую акцию провести 24 ноября.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.