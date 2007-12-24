Янукович услышал от друзей, что его бьют доской по голове

Партия регионов будет действовать жестко, если действия власти будут деструктивными.

Об этом сказал в интервью телеканалу “Интер” лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Партия регионов будет прибегать к действиям, “которые предусмотрены законом”. При этом он подчеркнул, что “мы - законопослушные люди”.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ сказал, что недавно услышал реплику от своих друзей по поводу того, что “вы пытаетесь играть шахматами с вашими оппонентами, а ваши оппоненты берут доску из-под этих шахмат и бьют вас по голове”. Он отметил, что “мы на это обратим внимание”.

В.ЯНУКОВИЧ заявляет, что какие-либо радикальные действия “никогда не шли на пользу государству”. “Мы всегда были против радикальных действий”, - сказал он.

Лидер Партии регионов заявил, что не завидует сегодня ни правительству, ни коалиции, поскольку “эта коалиция нежизнеспособная”.

В то же время он отметил, что “мы не будем ставить никаких перепон на пути работы этой коалиции, если она будет предлагать реальный путь развития страны и не будет таких громких популистских лозунгов, а будут реальные шаги”.

В.ЯНУКОВИЧ отказался прогнозировать срок действия нынешнего правительства и только напомнил, что опыт показывает, что правительства меняются ежегодно.