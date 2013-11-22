Решение Украины не повлияет на курс Молдовы - премьер-министр

«Правительство Молдовы уважает любое решение Украины. Наши отношения с соседней страной останутся такими же тесными, но Молдова уже сделала свой выбор в пользу европейской интеграции и не собирается его менять», - цитирует Лянкэ Радио Свобода.

Молдова стремится парафировать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе на следующей неделе.

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Россия оказывала давление как на Украину, так и на Молдову, чтобы они присоединились к Таможенному союзу.

В то же время, бывший президент Молдовы, лидер коммунистов Владимир Воронин заявил в четверг, что его страна должна «следовать» примеру Украины и приостановить переговоры с ЕС.