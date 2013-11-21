ЕС ждет разъяснений со стороны Украины - глава МИД Литвы

Евросоюз ждет разъяснений со стороны официального Киева в связи с решением приостановить подготовку к заключению соглашения об ассоциации с ЕС, заявил в четверг глава МИД председательствующей в сообществе Литвы Линас Линкявичус.

Правительство Украины в четверг распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кабмин мотивировал это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.

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"У нас нет ясности от Украины. Будем ждать. Политическая жизнь интенсивна и очень динамична", - сказал Линкявичюс журналистам в Брюсселе, комментируя данное решение.

По словам министра, сказать что-либо больше на данный момент "очень трудно". "Мы всегда говорили, что дело за украинцами, как себя вести, что это (подписание соглашения) было в руках украинского руководства, в частности президента Януковича", - напомнил глава МИД Литвы.