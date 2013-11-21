Коморовский призвал "держать кулаки" за евроинтеграцию Украины

Президент Польши Бронислав Коморовский призвал "держать кулаки" за европейскую интеграцию Украины, несмотря на решение украинского правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сообщает официальный веб-сайт главы Польского государства.

В интервью польским журналистам Коморовский сказал: "Давайте держать кулаки за Украину, за ее стремление к интеграции с Западным миром. Давайте действовать ради того, чтобы это было возможным уже на саммите в Вильнюсе, но, конечно, Украина является полностью независимой страной. Это от Украины зависит, какую дорогу выберет".

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Пресс-секретарь Президента Польши Йоанна Тшаска-Вечорек сказала УНИАН, что Коморовский комментировал ситуацию в контексте не только решения украинского правительства, но также сегодняшних заявлений Президента Украины Виктора Януковича в Вене.

Коморовский также вспомнил о положительном опыте евроинтеграции Польши, которая вступила в Евросоюз в 2004 году после подписания Соглашения об ассоциации в конце 1991 года.

"Желая добра нашему соседу, желаем, чтобы он воспользовался благами западного, а не восточного мира", - сказал Президент Польши.