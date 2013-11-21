Политолог: Украина отказалась от Ассоциации с ЕС из-за бухгалтерского подхода

Такую мысль в комментарии УНИАН выразил политолог Вадим Карасев.

По словам Карасева, распоряжение Кабмина связано с тем, что есть опасение у власти, что после подписания соглашения Украина может столкнуться с полномасштабной экономической торговой войной с Россией с дальнейшим вытеснением украинских производителей с российских рынков, что приведет к сокращению рабочих мест, промышленному спаду и ухудшению экономической ситуации.

“То есть, сегодня идти на полномасштабную экономическую и дипломатическую войну с Россией украинская власть не хочет, не готова и не видит в этом смысла. Тем более, не видит смысла в том, чтобы такой ценой подписывать соглашение, поскольку выгоды и бонусы от Зоны свободной торговли с ЕС станут очевидными и ощутимыми только через 3-4 года. Вот вам основной формальный повод для того, чтобы сегодня фактически приостановить подписание соглашения, хотя это не означает приостановления процесса торгово-экономического и политического сближения с ЕС”, - сказал Карасев.

По его словам, есть еще более глубинные причины, а именно то, что общество сегодня по-разному относится к процессам торгово-экономической интеграции Украины: одни поддерживают евроинтеграцию, другие – вступление в Таможенный союз.

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Как сказал эксперт, в свое время, в частности, в Польше и Литве понимали, что процесс евроинтеграции – это сложный проект, который не имеет абсолютных и однозначных вигод и сопровождается определенными потерями, особенно в краткосрочных перспективах, но согласились на этот путь, потому что не рассматривали проблему интеграции с точки зрения бухгалтерских калькуляций. “Там была национальная консолидация, консенсус общества и власти относительно европейского выбора, поэтому интеграцию не рассматривали только с точки зрения бухгалтерских подсчетов, а как долговременную перспективу всестороннего осовременивания, модернизации страны».

По убеждению Карасева, «в Украине сегодня нет оснований для этого. Страна расколота. Почти половина хочет в ЕС, и немного меньше - в Таможенный союз. Где место страны, тоже сегодня нет консенсуса – или с Россией, или с ЕС, поэтому Зону свободной торговли и Соглашение об ассоциации свели только к бухгалтерским расчетам... Потому что они не хотят за деревьями потерь российских рынков видеть лес европейской перспективы».

Он считает, что «мы просто не готовы как общество и как страна до того, чтобы сознательно, с точки зрения долговременной перспективы, с точки зрения получения своего места в европейской семье народов к такой интеграции. И, соответственно, когда потери стали довольно ощутимыми, потому что Россия фактически начала действовать, тогда бухгалтерский подход сработал против европейской интеграции в интересах того, чтобы приостановить подписание Соглашения об ассоциации и отложить его до лучших времен. А вот вопрос, будут ли они лучшими”.

Карасев отметил, что заявление Президента Украины Виктора Януковича по поводу того, что альтернативы евроинтеграции нет, не идет в разрез с распоряжением Кабмина.

“Никто же не сказал, что мы против евроинтеграции. Мы просто ее будем продолжать и дальше думать: здесь выгодно, а здесь невыгодно. Дальше будем продолжать по-бухгалтерски подходить к геополитическому выбору Украины до тех пор, пока мы не созреем к другому взгляду на интеграцию – политическому, с точки зрения долговременных, национальных интересов”, - сказал он.

Карасев допустил, что на саммите в Вильнюсе не стоит чего-то ожидать, поскольку решение по Украине может быть отложено на определенный срок.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня, 21 ноября, принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.