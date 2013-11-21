Бойко рассказал, почему приостановлена подготовка к ассоциации с ЕС

Переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, комментируя правительственное решение о приостановке подготовки к подписанию проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Правительство будет приостанавливать процесс переговоров по подписанию Соглашения до момента, пока мы не поймем и не найдем выход из ситуации, когда падение промышленного производства в наших отношениях со странами СНГ будет компенсировано за счет европейского рынка, поскольку в этом случае (подписания соглашения — УНИАН) очень серьезно пострадает экономика нашей страны и это отразится на уровне жизни всех наших людей», - сказал Бойко.

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Он отметил, что своим решением правительство выполняет задачу, поставленную Президентом. «Президент поставил четкую задачу, чтобы не было ухудшения положения наших людей, снижения заработных плат, пенсий при подписании этого Соглашения», - сообщил Бойко.

При этом он отметил, что сегодняшнее решение правительства не является результатом переговоров премьер-министров Украины и России 20 ноября, а было принято в результате анализа торговых отношений между Украиной и Россией за последний месяц. «Сегодняшнее постановление является результатом анализа последнего месяца торгово-экономических отношений (с Россией — УНИАН)», - сказал вице-премьер-министр.

Бойко также подчеркнул, что данное решение правительства позволит активизировать отношения Украины с Россией и партнерами по СНГ по всем направлениям развития торговли и производства.

«Мы рассчитываем, что данное решение и активизация отношений с Россией и странами СНГ повлияет на все аспекты деятельности, в том числе, и на энергетические», - сказал Бойко. По его мнению, наибольший «толчок» получит сотрудничество в сфере энергетического машиностроения, космоса, авиации. «Реализация только четырех из них даст стране около 40 тысяч рабочих мест. Для нас это очень важно», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.