Власть и оппозиция пообещали завтра принять закон для освобождения Тимошенко - евродепутат

Представители украинской власти и оппозиции пообещали делегации депутатов Европейского парламента завтра принять закон для освобождения экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко, который откроет дорогу для подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в конце текущего месяца в Вильнюсе.

Об этом сообщает польская Rzeczpospolita со ссылкой на депутата Европейского парламента Павла Коваля, который с группой других депутатов из фракции Европейских консерваторов и реформаторов провели переговоры с украинской властью и оппозицией в Киеве.

"Думаю, что, если кто-то из нашей делегации внимательно слушал голоса украинских политиков, то оставляет Украину убежденным, что в четверг будет принят закон, который сделает возможным лечение Юлии Тимошенко за рубежом", - сказал депутат, слова которого приводит газета.

Депутаты Европарламента встретились, в частности, с Президентом Украины Виктором Януковичем, главой правительства Николаем Азаровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Андреем Клюевым и представителями украинской оппозиции.

"Секретарь СНБОУ Андрей Клюев дал четкий сигнал гостям, что в четверг дела, связанные с возможностью выезда Юлии Тимошенко, будут завершены", - сказал Коваль в интервью польским журналистам.

Он отметил, что ни украинская власть, ни Европейский Союз не готовят "плана Б" на случай возможного неподписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС на саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября и такая ситуация имела бы очень негативные последствия для обеих сторон.

"Если Запад, а именно Евросоюз на саммите в Вильнюсе поведет себя непоследовательно и захочет съесть пирожное и иметь пирожное, то есть сохранить добрые отношения с Украиной и не дразнить Россию, и будет хотеть найти какое-то другое решение, чем подписание Соглашения об ассоциации, то счета за это будут очень большими. И для Украины, и для ЕС", - сказал он.

Коваль отметил, что в случае срыва подписания соглашения на саммите "Восточного партнерства" стороны могут вернуться к этой теме не раньше, чем через 2,5 года.

Он объяснил свое мнение тем, что в 2014 году будут проходить выборы в Европейский парламент, а в 2015 году выборы Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отправил на доработку все четыре законопроекта относительно лечения заключенных за рубежом.

Верховная Рада в четверг, 7 ноября, планировала первым вопросом рассмотреть четыре законопроекта относительно лечения заключенных за рубежом.