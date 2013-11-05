В Верховной Раде Украины продлен перерыв до 12.30

В 12.00 в президиум вышел первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник и сообщил, что с 12.00 до 12.30 объявляется перерыв. (Это плановый перерыв, который всегда должен быть в это время во время пленарных заседаний).

Калетник отметил, что в 12.30 ВР рассмотрит вопрос о назначении и увольнении судей.

Читайте также: Рада не поддержала закон об отмене пенсионной реформы

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 ноября, в 11.30 председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак пригласил лидеров фракций к себе на консультации перед голосованием за снятие с рассмотрения проекта закона о прокуратуре, который был принят парламентом Украины в первом чтении 14 апреля 2009 года.

Снятие с рассмотрения данного законопроекта нужно для того, чтобы внести в парламент президентский законопроект о прокуратуре, который получил выводы Венецианской комиссии.

Кроме того, предусматривается признать утратившим действие постановление ВР относительно голосования за данный законопроект в первом чтении. Как известно, этот законопроект о прокуратуре вносился на рассмотрение парламента еще в 2009 году народным депутатом Украины Виктором Швецом.

Кроме того, сегодня председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от “Батькивщины” Андрей Кожемякин отказался докладывать по законопроекту о прокуратуре из-за нарушения регламента в сессионном зале.

Во время своего выступления Кожемякин отметил, что сегодня партия власти “пытается нас перегнуть через колено”.

Кожемякин подчеркнул, что его фракция настаивает на том, что нужно утвердить расписание заседаний ВР.

“Я не буду докладывать это постановление, этот законопроект, потому что вы нарушаете регламент”, - сказал Кожемякин, обращаясь к председателю ВР Владимиру Рыбаку.