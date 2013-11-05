Рада не поддержала закон об отмене пенсионной реформы

11:49, 05 ноября 2013
Политика
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Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения условий пенсионного обеспечения граждан» (регистрационный номер 2934).

Рада не поддержала отмену пенсионной реформы

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 216 депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 404, зарегистрированных в сессионном зале. За данное решение проголосовали только 2 народных депутата от Партии регионов, 90 – от “Батькивщины”, 34 - от “УДАРа”, 33 - от “Свободы”, 29 – от КПУ и 28 внефракционных.

Законопроектом предусматривалось внести изменения в ряд законодательных актов. Ими предлагалось предоставить право женщинам выходить на пенсию в 55 лет; снять ограничения на права пенсионера на учет при расчете пенсии заработной платы за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года периодом до 1 января 2016 года; применять в расчете пенсии и ее пересчете в связи с получением дополнительного стажа среднюю заработную плату на одно застрахованное лицо в целом по Украине за год, который предшествует году обращения за назначением пенсии; уменьшить размеры страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по инвалидности; восстановить право на пересчет пенсии для работающих пенсионеров в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность.

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Кроме того, законопроектом предлагалось установить для лиц, которые в связи с достижением 35 лет не имеют права на оплату страховых взносов в накопительный фонд, страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, – 5 лет, и страховой стаж, который дает право на получение минимальной пенсии по возрасту, - 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Для тех, кто не достиг 35 лет, и сможет предусмотреть себе накопление средств, страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту устанавливается 15 лет, а страховой стаж, который дает право на получение минимальной пенсии по возрасту, - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Также предлагалось ввести осовременивание пенсий после двух лет со дня их назначения с учетом показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующей году пересчета.

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