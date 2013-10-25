Сегодняшнее заседание Рады закрыто

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Игорь Калетник.

Он напомнил, что следующее сессионное заседание парламента состоится 5 ноября.

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В повестку дня на сегодня было внесено 5 законопроектов, касающихся пенсионной реформы, и в некоторых из них предлагалось ее отменить.

Но парламент рассмотрел лишь два законопроекта. При этом голосование по данным законопроектам не состоялось. Председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Игорь Калетник отметил, что голосование состоится тогда, когда будут рассмотрены все законопроекты, имеющиеся на эту тему.

После этого депутаты перешли к разделу “Разное”, то есть к выступлениям по разным вопросам.

Также сегодня планировалось рассмотреть назначение ряда внеочередных местных выборов, в частности выборов сельских и поселковых советов.