Депутата одесского облсовета Гринченко отпустили под домашний арест

Приморский районный суд Одессы вечером 4 ноября постановил помесить под домашний арест сроком на два месяца руководителя фракции «Родина» в областном совете Константина Гринченко, участвовавшего в акции протеста (в ночь с 22 на 23 октября) против задержания лишенного полномочий народного депутат Игоря Маркова.

Как сообщает пресс-служба партии «Родина», лидером которой является Марков, следователь и прокурор просили суд назначить меру пресечения для Гринченко в виде домашнего ареста и надеть на него электронный браслет.

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«Судья Капля удовлетворил требование частично, определив меру пресечения в виде домашнего ареста с ограничением передвижения с 21.00 до 7.00, вплоть до 4 января 2014 года. Судья счел браслет лишней предосторожностью, поскольку Гринченко - публичная личность и не имеет намерения скрываться от следствия», - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, Гринченко стал седьмым арестованным за участие в акции протеста у админздания Главного управления МВД в Одесской области в ночь на 23 октября против задержания лидера партии «Родина» Игоря Маркова.

Как сообщал УНИАН, Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на два месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

23 октября милиция открыла уголовное производство по факту беспорядков у здания областного УВД во время задержания Маркова.

Досудебное расследование осуществляется по статьям Уголовного кодекса: 293 «групповое нарушение общественного порядка»; 296 ч. 3 «хулиганство»; 341 «захват государственных или общественных зданий или сооружений»; 342 «сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа»; 345 ч. 2 «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

24 октября Приморский районный суд Одессы суд на 2 месяца арестовал четырех человек, участвовавших в акции против задержания лишенного мандата депутат ВР Маркова. 2 ноября суд арестовал еще двоих участников акции.

4 ноября суд изменил меру пресечения – содержание под стражей на домашний арест Олегу Карпову - одному из ранее арестованных участников акции, члену ПСПУ.