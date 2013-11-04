Одного из сторонников Маркова перевели под домашний арест

В Одессе сегодня суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для одного из 6 ранее арестованных участников акции протеста против задержания экс-депутата Верховной Рады Игоря Маркова.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в отношении члена Прогрессивной социалистической партии Украины Олега Карпова принял Апелляционный суд Одесской области.

Как сообщал УНИАН, Приморский районный суд Одессы суд на 2 месяца арестовал 6 человек, участвовавших в ночь с 22 на 23 октября в акции протеста против задержания лишенного мандата депутата ВР Игоря Маркова. Арестованы были Валерий Смолин, Олег Карпов, Валентин Дорошенко, Евгений Оноприенко, Геннадий Данько и Александр Дарчук.

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22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.

Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.