В Одессе суд арестовал еще двух "марковцев"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Родина», лидером которой является Марков, Приморский районный суд арестовал активистов партии Геннадия Данько и Александра Дарчука.

Ранее, 24 октября, были арестованы Валерий Смолин, Олег Карпов, Валентин Дорошенко и Евгений Оноприенко.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Приморский районный суд Одессы суд на 2 месяца арестовал 4 человек, участвовавших в акции протеста против задержания Маркова.

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Экс-депутату инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября 2013 в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.