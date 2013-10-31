Депутат призвал не делить людей законом о лечении заключенных за границей
Если мы стремимся к европейским ценностям, закон должен быть один для всех и толкование должно быть одно для всех. Об этом заявил народный депутат от фракции УДАР Сергей Куницын, комментируя законопроект, внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской по поводу лечения Юлии Тимошенко за границей.
«Мы прекрасно понимаем, на что направлен этот закон. Он в первую очередь направлен на то, чтобы решить проблему Тимошенко», - заявил он.
В то же время, по словам народного депутата, парламент должен принять такой закон, который, с одной стороны, даст возможность заключенному воспользоваться правом лечения за границей, а с другой стороны – не даст ему уйти от ответственности.
«Формула закона должна быть такова, чтобы право было, но при этом, чтобы это не освобождало от ответственности за совершенные преступления. И это касается не только Тимошенко. Это касается любого заключенного», - подчеркнул Сергей Куницын.
В противном случае, как заявил парламентарий, из-за высокого уровня коррупции это может привести к массовым решениям: «Справок повыдавали, люди за границу поехали лечиться, от наказания ушли и не вернулись со всеми вытекающими последствиями».
Кроме того, комментируя давление со стороны Европейского союза, народный депутат отметил, что никакого политического шантажа быть не должно. «Мы представляем парламент многомиллионной большой европейской страны, и я думаю, что никто не вправе давить на нашу страну и на наш парламент», - заявил Куницын.