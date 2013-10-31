Депутат призвал не делить людей законом о лечении заключенных за границей

«Мы прекрасно понимаем, на что направлен этот закон. Он в первую очередь направлен на то, чтобы решить проблему Тимошенко», - заявил он.

В то же время, по словам народного депутата, парламент должен принять такой закон, который, с одной стороны, даст возможность заключенному воспользоваться правом лечения за границей, а с другой стороны – не даст ему уйти от ответственности.

«Формула закона должна быть такова, чтобы право было, но при этом, чтобы это не освобождало от ответственности за совершенные преступления. И это касается не только Тимошенко. Это касается любого заключенного», - подчеркнул Сергей Куницын.

В противном случае, как заявил парламентарий, из-за высокого уровня коррупции это может привести к массовым решениям: «Справок повыдавали, люди за границу поехали лечиться, от наказания ушли и не вернулись со всеми вытекающими последствиями».

Кроме того, комментируя давление со стороны Европейского союза, народный депутат отметил, что никакого политического шантажа быть не должно. «Мы представляем парламент многомиллионной большой европейской страны, и я думаю, что никто не вправе давить на нашу страну и на наш парламент», - заявил Куницын.