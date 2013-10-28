Ученые забраковали учебники по математике для младших классов

Об этом УНИАН сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам науки и образования, ссылаясь на полученное заключение Института украинского языка.

Эксперты института исследовали учебники после официального обращения комитета ВР и обнаружили многочисленные языковые (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические, логические, а также технические) ошибки.

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В заключении отмечается, что “тексты учебников противоречат действующим нормам правописаний современного украинского литературного языка”. Самые показательные ошибки эксперты расписали на 10 страницах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Комитета ВР по вопросам образования и науки Лилии Гриневич, она направила министру образования и науки Дмитрию Табачнику экспертное заключение Института украинского языка с целью исправления в ходе учебного процесса указанных в экспертном заключении ошибок. Одновременно председатель комитета предложила ведомству обнародовать на сайте Института инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки экспертное заключение к сведению учителей и родителей – с целью корректировки учебного процесса.

Гриневич напомнила, что для повышения качества учебников необходима прозрачная конкуренция на рынке учебников, а влияние на выбор должны иметь практикующие педагоги. «Средства на учебники необходимо направлять как можно ближе к потребителю. Местные органы самоуправления и учителя, которые будут выбирать учебники, будут ответственны перед учениками, их родителями. Тогда, очевидно, издательствам придется уделять больше внимания качеству учебников, чтобы заинтересовать ими многотысячную аудиторию учителей, а не только чиновников Министерства образования», - отметила Гриневич.

Эксперты среди логических ошибок назвали, в частности, двусмысленность в формулировке задач. В качестве примера: «Сколько огурцов продали на базаре? (пропущено слово килограммов)», правильно: «Сколько килограммов огурцов продали на базаре?», а также: «Сколько ленты осталось у модельера? (пропущено слово дециметров)», правильно: «Сколько дециметров ленты осталось у модельера?».