У Табачника говорят, что учебники не «золотые» - просто техническая ошибка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, МОН по сравнению с 2009 годом удалось снизить цены на печать малотиражных учебников для общеобразовательных учебных заведений с обучением на языках национальных меньшинств.

По информации пресс-службы МОН, в 2009 году учебник для учеников 9-х классов ОУЗ с польским языком обучения стоил 870,5 грн (количество страниц – 272, тираж – 171 экземпляр), в 2013 году учебник с таким же количеством страниц и тиражом 173 экземпляра стоит 349,42 грн, а для некоторых школьных учебных дисциплин – 253,13 грн (тираж – 173 экземпляра).

Как отметили в ведомстве, по информации Государственного научного учреждения «Институт инновационных технологий и содержания образования» МОН, 12 августа 2013 года заключен ряд соглашений на издание учебников для учеников 3-х классов общеобразовательных учебных заведений на общую сумму 85,84 млн. грн.

Однако во время представления информации для публикации в бюллетене «Вестник государственных закупок» и на веб-портале уполномоченного органа по вопросам государственных закупок была допущена техническая ошибка.

По результатам работы, проведенной Институтом инновационных технологий и содержания образования совместно с ГП «Всеукраинское специализировано издательство «Світ» (г. Львов) Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, определена следующая цена учебников:

- «Літературне читання. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» – 360,06 грн за один экземпляр;

- «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» – 349,20 грн за один экземпляр.

Как сообщал УНИАН, 14 августа сайт «Наші гроші» с ссылкой на «Вестник государственных закупок» писал, что Институт инновационных технологий и содержания образования МОН 12 августа заключил ряд соглашений на издание учебников на общую сумму 85,93 млн. грн. В частности, учебник «Літературне читання. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» будет стоить более 607 грн. «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» будет стоить более 571 грн за экземпляр.