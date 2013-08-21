Крымские татары готовятся к смене лидера

Такое решение в конце прошлой недели принял Меджлис крымскотатарского народа, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Организационной службе по подготовке и проведению первой сессии Курултая поручили до 1 октября предоставить для утверждения Меджлису примерный порядок работы и проект повестки, после чего направить документы всем избранным делегатам Курултая.

Ожидается, что на съезде должен был рассмотрен вопрос о смене лидера Меджлиса. Мустафа Джемилев заявлял о намерении уйти с поста еще год назад, на прошлом Курултае. Позже в интервью Джемилев говорил, что на пост главы Меджлиса могут претендовать Рефат Чубаров, Ремзи Ильясов и Ахтем Чийгоз, при этом отмечал, что на первых порах будет помогать новоизбранному главе.

Справка УНИАН. В Крымской автономии в настоящее время живут порядка 2 млн. человек, из них около 270 тысяч - татары. Еще минимум 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.