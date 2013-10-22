Оппозицию заподозрили в нежелании решить вопрос «тюремных каникул» Тимошенко

Такое мнение высказал политолог, председатель правления Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Тут все очень просто. Идет классическая тактическая борьба вокруг повестки дня. С одной стороны формально оппозиция хочет выполнить европейский пакет законов, а с другой - отвлечь внимание от невыгодных для себя вопросов, - отмечает эксперт. - Это закономерная проблема, которая довольно часто возникает, когда какие-то законопроекты невыгодны. Тогда срывают их рассмотрение или блокированием, или как в данном случае – не голосованием за повестку дня».

Таким мотивом, по словам политолога, является отвлечение внимания от рассмотрения законопроекта, который предусматривает «тюремные каникулы» для экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Это скрытый мотив - отвлечение внимание от раздражающего их вопроса – рассмотрения законопроекта, который предусматривает так называемые тюремные каникулы, отсрочку наказания Юлии Тимошенко в связи с лечением за границей. Этот вариант на сегодня не выгоден оппозиции, поэтому они переключают внимание на другие моменты, чтобы не дать рассмотреть вопрос, который не в их интересах», - убежден Фесенко.

Напомним, что сегодня депутаты не смогли проголосовать за повестку дня этой пленарной недели.