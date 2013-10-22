Эксперт: оппозиция нашла более изысканный метод блокирования Рады

Такое мнение выразил политолог, глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

«Сегодняшний парламентский день напоминает последний бой между Кличко и Поветкиным, когда спортсмены пытались потянуть время. Такие себе холостые баталии», - отметил он.

Бондаренко констатирует, что сегодняшние требования оппозиции к повестке работы парламента на текущую неделю не являются актуальными.

«Со стороны оппозиции мы видим затягивание времени, имитацию деятельности, а не поиск конструктивных решений. Тем более все понимают, что вопрос бюджета сейчас не так актуален как евроинтеграционные вопросы. Бюджетные баталии будут несколько позже», - добавил политолог.

В связи с этим эксперту такая форма протеста оппозиции напомнила итальянских забастовщиков.

«Оппозиция демонстрирует такую себе форму итальянской забастовки – когда люди вроде выходят на работу, но не работают. Кстати, похоже, что они перешли от прямого блокирования работы парламента к более изысканным методам – с помощью не голосования за повестку работы Рады. Похоже, что в оппозиции все-таки ожидают решения вопроса Тимошенко, то, что их больше всего волнует», - подытожил глава правления Института украинской политики.

Напомним, что сегодня депутаты не смогли проголосовать за повестку дня этой пленарной недели.

Оппозиция объяснила свое не голосование требованием рассмотреть проект госбюджета, проект о прокуратуре и вопрос создания ВСК по реформированию избирательного законодательства.