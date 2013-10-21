Лечение Тимошенко обошлось Украине в "сумму с шестью нулями" - замглавы ГПС

Об этом заявил первый заместитель главы пенитенциарной службы Сергей Сидоренко в экслюзивном интервью немецкому изданию Neues Deutschland.

По его словам, Тимошенко провела в СИЗО и Качановской колонии в общем счете 9 месяцев. И вот уже более полутора лет – с 9 мая 2012 года – проходит лечение в харьковской больнице железнодорожников из-за проблем со спиной.

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Также Сидоренко рассказал немецкому изданию, что лечение Тимошенко оплачивает Украина и за весь срок ее пребывания «вышла сумма с шестью нулями». «К этому следует добавить значительные расходы на медицинское лечение, а также зарплаты сотрудников отделения и 18 сотрудников колонии, которые отвечают за ее круглосуточную охрану в больнице, - подчеркнул Сидоренко. - Это почти треть всего персонала дежурной смены. Не забывайте также расходы на транспорт. То есть, Тимошенко обходится в круглую сумму».

Он также сообщил, что за полтора года пребывания в клиники, Международная медицинская комиссия, членами которой являются доктора «Шарите», организовала 400 комиссионных медосмотров, в которых в том числе принимал участие ее личный доктор. Три четверти этих обследований Тимошенко отклонила. В 63 обследованиях, на которые согласилась Юлия Тимошенко, принимали участие семь академиков, двадцать докторов медицинских наук и три кандидата медицинских наук.

«У нее почти неограниченная общественная жизнь, - считает Сидоренко, - За полтора года ее посетило более четырехсот человек. Было полсотни встреч с немецкими врачами, 28 раз ее посещали высокопоставленные иностранные гости. Кроме того, Тимошенко регулярно посещает массажист. Один раз, по ее просьбе - священник. Общая продолжительность встреч составила почти 800 часов».