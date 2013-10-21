Янукович и президент Чехии говорят "с глазу на глаз"
11:11, 21 октября 2013Политика
1104 0
В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президентов Украины и Чехии.
Президент Чехии Милош Земан прибыл в Киев / Фото: praguepost.com, Walter Novak
В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Чехия Милоша Земана, который находится в Украине с официальным визитом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, во время церемонии прозвучали Государственные гимны Украины и Республики Чехия. Президенты обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.
По теме: Президент Чехии поддержит сближение Киева с ЕС
После этого началась встреча Януковича и Земана в формате «с глазу на глаз».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter