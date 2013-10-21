Янукович и президент Чехии говорят "с глазу на глаз"

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Чехия Милоша Земана, который находится в Украине с официальным визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, во время церемонии прозвучали Государственные гимны Украины и Республики Чехия. Президенты обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.

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После этого началась встреча Януковича и Земана в формате «с глазу на глаз».