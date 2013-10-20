Президент Чехии едет в Украину поддерживать евроинтеграцию
11:31, 20 октября 2013Политика
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Визит чешского президента Милоша Земана в Украину, который начнется в воскресенье 20 октября, должен стать выражением поддержки процесса ее сближения с ЕС и расширения экономического сотрудничества с 28 членскими странами
Милош Земан встретится с Януковичем / Фото: Радио Свобода (radiosvoboda.org)
В Киеве глава Чехии Милош Земан встретится с президентом Украины Виктором Януковичем, что станет главным пунктом трехдневного визита, сообщает Радио Прага.
Во время переговоров верховные представители государств обсудят политические и экономические вопросы, включая развитие программы Восточное партнерство. Президент Чехии намерен затронуть и вопрос содержания в тюрьме экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
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