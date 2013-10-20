Президент Чехии едет в Украину поддерживать евроинтеграцию

В Киеве глава Чехии Милош Земан встретится с президентом Украины Виктором Януковичем, что станет главным пунктом трехдневного визита, сообщает Радио Прага.

Во время переговоров верховные представители государств обсудят политические и экономические вопросы, включая развитие программы Восточное партнерство. Президент Чехии намерен затронуть и вопрос содержания в тюрьме экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.