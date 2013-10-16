Главное за день: обзор топ-новостей

Бирюлевский убийца признал свою вину

Задержанный во вторник вечером полицией Орхан Зейналов, подозреваемый в резонансном убийстве молодого человека в Бирюлево, неофициально признал вину в неофициальных разговорах с оперативниками. Он является главным подозреваемым в убийстве жителя Бирюлево Егора Щербакова. Молодой человек был зарезан у своего дома после того, как вступился за свою девушку. Убийство вызвало общественный резонанс и массовые беспорядки в районе.

В Украине началась избирательная кампания в проблемных округах

Сегодня в Украине началась избирательная кампания для проведения 15 декабря повторных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197 и 223. Выдвижение кандидатов в депутаты начинается с первого дня избирательного процесса и заканчивается за 40 дней до дня голосования (с 16 октября по 4 ноября).

В России изменили приговор Навальному

Кировский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве Алексею Навальному пять лет заключения на пятилетний условный срок. Второму фигуранту "дела Кировлес" Петру Офицерову назначено четыре года условно. Также суд обязал их дважды в месяц с появляться по месту прописки. Как сообщалось, суд в Кирове 18 июля приговорил Навального к пяти, а его соучастника Офицерова - к четырем годам лишения свободы. С фигурантов дела о хищении имущества КОГУП "Кировлес" взыскано миллион рублей ущерба, их взяли под стражу в зале суда. Однако на следующий день Кировский облсуд удовлетворил представление прокуратуры, частично изменив приговор, и оба фигуранта были освобождены из-под стражи.

Матч Англия-Украина попал в десятку ключевых по версии ФИФА

Матч Украины с Англией стал ключевым в отборочной группе Н Чемпионата мира-2014 по версии Международной федерации футбольных ассоциаций. В каждой из девяти отборочных групп эксперты ФИФА выбирали наиболее значимый матч. А в группе F они выбрали даже две игры. Это противостояние Израиля и Португалии в Тель-Авиве и Лиссабоне, где фавориты из Португалии дважды сыграли вничью, потеряли четыре очка и позволили сборной России занять итоговое первое место в группе и напрямую попасть на ЧМ в Бразилии, минуя стадию плей-офф.

Шансы Украины на подписание Соглашения с ЕС быстро уменьшаются- евродепутат

Украина из-за до сих пор не решенного вопрос экс-премьер-министра Юлии Тимошенко уменьшает шансы на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом говорится в комментарии вице-председателя Европейской народной партии Яцека Сариуш-Вольского. "Времени уже нет, и шансы Украины на подписание Соглашения об ассоциации в ноябре на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе быстро уменьшаются. Украина должна немедленно продемонстрировать настоящий прогресс. Если этого не сделает, то Евросоюз не подпишет соглашение исключительно на базе чистой риторики", - заявил он. Сариуш-Вольский заявил, что Евросоюз не планирует менять выдвинутые ранее Украине условия для подписания Соглашения об ассоциации, и напомнил, что среди них есть вопрос избирательного правосудия.

Послы США и ЕС провели в больнице трехчасовую встречу с Тимошенко

Посол США в Украине Джеффри Пайетт и председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинський провели трехчасовую встречу с экс-премьером Юлией Тимошенко в ЦКБ "Укрзализныци" в Харькове. После встречи Пайетт и Томбинский подошли к журналистам и кратко прокомментировали свой ​​визит. По словам Томбинського, с Тимошенко они обсудили ряд политических вопросов, вопрос работы миссии Кокса-Квасьневского, вопрос подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и вопросы "ситуации, в которой она сегодня находится". Томбинський отметил, что послы увидели Тимошенко "в ментальной хорошей форме, несмотря на обстоятельства, в которых она сегодня есть".

"Компромисс" от ЕС: Тимошенко платит штраф и на 3 года теряет гражданские права

Подготовленный миссией Европарламента компромиссный вариант решения проблемы экс-премьер-министра Юлии Тимошенко предполагает потерю ею гражданских прав на три года и выплату штрафа в размере около 200 млн долларов. Об этом написал в своем блоге депутат Европарламента Марек Сивец, комментируя представленный вчера отчет миссии Александра Квасьневского и Пэта Кокса.

За год украинцев стало меньше почти на 100 тысяч

Численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2013 составила 45,461 тыс. человек, что на 3,3 тыс. меньше показателя на 1 августа текущего года и на 97,4 тыс. меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Коэффициент естественного прироста составил «минус» 3,6 на тысячу жителей Украины.

Лидеры сената США объявили о краткосрочном бюджетном компромиссе

Лидеры демократов и республиканцев в сенате США объявили в среду детали бюджетного компромисса, предложенного на рассмотрение обеим палатам конгресса. По словам лидера демократического большинства в сенате Гарри Рида, законопроект предусматривает финансирование бюджета до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля.