В Украине подорожала валюта: какой курс доллара и евро сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,40 грн, а евро – 50,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 10 ноября, вырос на 6 копеек и составляет 46,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 51,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,15 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,00 грн/евро, а курс продажи – 51,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,41 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,82 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек.

Курс доллара в Украине будет оставаться под давлением повышенного спроса на валюту. На этой неделе наличный доллар в обменных пунктах может стоить до 46,40 грн, а евро – до 51,90 грн, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

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