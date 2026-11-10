За сколько можно купить 100 долларов в 'ПриватБанке': курс валют на 10 ноября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 46,08 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 10 ноября, вырос на 4 копейки и составляет 45,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,35 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4599 гривень. 100 евро обойдутся в 5160 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным и составляет 46,08 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,55 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 10 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,41 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,82 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 6 копеек и составляет 46,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 51,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

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