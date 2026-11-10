США хотят не перемирия, а 'окончательного конца' войны между Украиной и РФ, - The Guardian

На переговорах могут обсудить гарантии для Украины, возобновление диалога НАТО с Россией и даже отмену санкций против Москвы.

Американская администрация стремится добиться окончательного прекращения войны между Россией и Украиной. Для этого на трехсторонних переговорах в Абу-Даби планируется обсудить не только условия завершения боевых действий, но и новую архитектуру безопасности между Россией и Европой. В то же время европейские чиновники опасаются, что Вашингтон может пойти на значительные уступки Москве. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей американской администрации и европейских чиновников.

Переговоры в Абу-Даби должны стать первыми существенными контактами между Украиной и Россией с февраля. США заявляют, что для завершения войны им необходимо участие Европы, а также не исключают возобновления работы Совета НАТО – Россия и возможной отмены санкций против РФ в рамках будущего соглашения.

Американские чиновники заявили, что обсуждали с Россией возможные гарантии безопасности для Украины, которые по сути будут напоминать статью 5 Североатлантического альянса. Она предусматривает защиту государств-членов в случае нападения.

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"То, что они получат, будет фактически очень похоже на то, что есть у НАТО", – сказал представитель администрации США.

По его словам, получение американских гарантий безопасности является чрезвычайно важным вопросом, который должны обсудить Дональд Трамп и Владимир Зеленский. В то же время такие обязательства потребуют ресурсов, финансирования и военной поддержки со стороны США.

Однако критики сомневаются, насколько эффективными будут эти гарантии. В частности, они обращают внимание на то, что статья 5 не обязывает страны НАТО автоматически защищать союзника военными средствами. Кроме того, кибератаки и другие формы гибридной войны затрудняют определение ситуаций, требующих военного ответа.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО и размещения западных войск на ее территории.

США могут пойти на уступки Москве

Отдельной темой переговоров станет создание новой системы безопасности между Россией и Европой. Представитель администрации США заявил, что стороны могут обсудить возобновление работы Совета НАТО – Россия, деятельность которого была приостановлена после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и главный американский переговорщик, описал возможную систему как механизм более активных консультаций, надежной кризисной связи, военной прозрачности и взаимных мер по снижению риска эскалации. По его словам, все это должно происходить с уважением к суверенитету и независимости каждой страны.

К обсуждению в Абу-Даби присоединятся представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Европейского союза.

В то же время европейские чиновники не понимают всех деталей американского предложения и готовятся к возможным серьезным уступкам России со стороны Вашингтона.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас подчеркнула, что у Европы уже есть система безопасности, основанная на международных соглашениях, которые гарантируют суверенитет и территориальную целостность государств.

"Проблема заключается в том, что Россия не соблюдает эти соглашения", – заявила она на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки".

Трамп допускает территориальные уступки Украины ради мирного соглашения

Дональд Трамп заявил, что в рамках окончательного соглашения от Украины ожидают отказа от части территорий. По его словам, страна будет иметь "немного иную форму".

На прошлой неделе после встречи с советником Кремля Кириллом Дмитриевым американский президент также заявил, что стремится заключить "большое, прекрасное соглашение", которое может охватить всю Европу.

Это вызвало беспокойство критиков, которые опасаются, что Трамп и Владимир Путин могут договориться без полноценного участия европейских лидеров, согласовав условия, выгодные России.

Отдельные опасения связаны с российскими требованиями, выдвинутыми НАТО в 2021 году. Тогда Москва требовала не расширять Альянс за счет новых стран, в частности Украины, отвести войска к границам, существовавшим до 1997 года, и ограничить размещение ракет. НАТО отклонило эти предложения, а менее чем через месяц Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Американский чиновник заявил, что Вашингтон хочет создать механизм, который обеспечит не временное перемирие, а окончательное завершение войны:

"Мы должны построить что-то новое, что будет работать сегодня… Ведь если бы вся старая архитектура работала хорошо, то мы бы не оказались в этой затянувшейся войне. И поэтому очевидно, что что-то не работает, и нам нужно придумать способ, чтобы, когда мы закончим эту войну, это действительно был окончательный конец войны".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что определенный прогресс в отношении будущей архитектуры безопасности уже достигнут. В то же время он подчеркнул, что сначала необходимо преодолеть сам конфликт. Детали американских предложений пока остаются неясными.

Мирные переговоры в Абу-Даби – что известно

Напомним, стороны встретятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Первый день встреч будет посвящен гарантиям безопасности для Украины и возможной перестройке всей европейской системы безопасности.

На второй день стороны планируют обсуждать территориальные вопросы, в частности будущие границы и линии разграничения, а также другие аспекты урегулирования войны.

По словам политических источников из США, обе стороны в ходе закрытых обсуждений демонстрировали определенную "гибкость" в территориальном вопросе.

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