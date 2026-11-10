ВСУ продвигаются в Херсонской области и удерживают позиции на левом берегу, - военный

Украинские защитники продолжают продвигаться вглубь территории, контролируемой РФ.

Украинские морпехи удерживают позиции как на островных участках Днепра, так и на левом берегу Херсонской области. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал начальник штаба 34-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Алим Керимов.

"У нас в целом есть много позиций на левом берегу, на которых на постоянной основе проводятся ротации. Мы продвигаемся в этой островной зоне и в будущем будем заходить в определенные населенные пункты на левом берегу", – рассказал Керимов.

Он не раскрыл, в какие именно населенные пункты удалось войти украинским морпехам и какое расстояние продвижения зафиксировано. В то же время он отметил, что речь идет не об одном конкретном, а сразу о нескольких направлениях.

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"Морпехи удерживают рубежи и позиции там, где они находятся. Вместе с тем они продвигаются, штурмуют позиции противника, продвигаясь вглубь к определенным нами рубежам. То есть вошли, закрепились на левом берегу, продвинулись, закрепились, передали позицию и продвинулись дальше", – добавил Керимов.

Кроме того, по его словам, РФ отказалась от классического наступления в Херсонской области, сделав акцент на ударах дронами, авиацией и артиллерией. По словам Керимова, если еще в 2025 году РФ провела около 700 штурмовых операций в этом регионе, то уже в 2026 году их количество составляет 150–200.

"Помимо штурмов, за прошлый год было до 200 перемещений лодок, а за полгода сейчас – ориентировочно 22 выхода противника на плавсредствах. Почему противник перешел к более позиционной гибридной войне? Он понимает, что все его наступательные операции заканчиваются неудачей, и переходит к гражданскому террору", – добавил Керимов.

Ситуация на фронте: другие важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что РФ использовала перемирие в Олешках для того, чтобы провести ротацию войск и техники на юге Украины. По словам президента, украинские военные уже готовят предложения о том, как защитить гражданское население в Херсонской области.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают о контратаках Сил обороны на фронте. Отмечается, что наступательные действия Сил обороны происходили, в частности, в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

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