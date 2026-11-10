В Абу-Даби начался первый день переговоров по войне в Украине, – Умеров

Кроме того, чиновник уже объявил о следующем этапе переговоров.

Украина начала работу с представителями западных стран и организаций в Объединенных Арабских Эмиратах. б этом сообщил Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров на своей странице в Telegram.

"Первая встреча – с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров. Далее – трехсторонний формат с участием Украины, США и России", – сообщил Умеров.

Также чиновник уже анонсировал следующий этап переговоров и добавил, что, кроме него, украинскую делегацию на этой встрече также представляют Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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"Наши ключевые приоритеты – прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги. Работаем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", – добавил Умеров.

Мирные переговоры: что известно

По данным СМИ, в состав российской делегации на этой встрече войдут, в частности, два руководителя ФСБ, которые готовили полномасштабное вторжение в Украину, а также участвовали в организации операций против украинских разведчиков. Всего РФ на этой встрече будут представлять 11 человек, среди них также будут представители Генштаба РФ, российского МИД и администрации президента России:

Отметим, что перед трехсторонними переговорами президент США Дональд Трамп сделал ряд очередных заявлений о перспективах мира в Украине. В частности, он сказал, что Вашингтон видит "очень сильное желание" России и Украины прекратить войну. Также Трамп анонсировал "очень хороший разговор" в Абу-Даби.

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