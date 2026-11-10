Рубио назвал условие, без которого гарантии безопасности для Украины не сработают

Кроме того, Рубио признал сложность урегулирования конфликта в Украине.

Украина и Россия пока не утвердили конкретный план предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с представителями СМИ, которое транслировало DRM News.

"Очевидно, должно быть что-то, с чем согласится и Россия, чтобы это сработало. Именно об этом и ведутся переговоры. И хотя некоторым может казаться, будто мы движемся назад, на самом деле эти гарантии безопасности будут ключевыми для того, чтобы Украина смогла на что-то согласиться, но это должно быть что-то, на что согласится и Россия", – сказал Рубио.

Он также признал, что завершение войны в Украине – это сложный вопрос. И именно из-за этого эта война длится уже почти 5 лет.

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"Мы и впредь будем делать все, что в наших силах. Вы просите меня гарантировать вам результат. Я не могу этого сделать. Соединенные Штаты не участвуют в этой войне как сторона конфликта. В этой войне воюют россияне. А Украина – это та страна, в которую вторглись, которую атакуют и против которой ведут боевые действия. Поэтому все, что мы можем сделать, – это выступать в роли посредника в переговорах и делать все, что в наших силах, чтобы внести свои идеи в эти дискуссии в надежде найти решение дипломатического характера. Это все, что мы можем сделать, и именно это мы и впредь будем стараться делать", – добавил Рубио.

Мирные переговоры: что известно

Ранее о том, что США будут просить РФ согласиться на предоставление Украине гарантий безопасности по образцу НАТО, писало Politico. В то же время издание предполагает, что Кремль вряд ли согласится на такое предложение.

Между тем Трамп накануне трехсторонней встречи заявил, что Вашингтон видит "очень сильное желание" России и Украины прекратить войну. Он заверил, что обе страны уже устали от боевых действий, и анонсировал "очень хороший разговор" в Абу-Даби.

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