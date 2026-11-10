'А он воюет против нас?': Трамп резко ответил на вопрос о Путине

Президент США перебил журналиста, когда тот спросил, что Путин ни разу не выполнил требования о заключении перемирия.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко высказался по поводу игнорирования инициатором войны Владимиром Путиным его требований о прекращении войны. Об этом президент США заявил во время брифинга в Белом доме.

Сначала у Трампа пытались спросить о том, что российский диктатор Владимир Путин не выполняет требования о прекращении войны. В частности, журналист сказал следующее: "Вы установили для Владимира Путина множество крайних сроков за последние 22 месяца для прекращения огня, а также для непосредственной встречи с Владимиром Зеленским. Он постоянно игнорировал ваши требования…".

Однако президент США в этот момент прервал журналиста, не стал выслушивать вопрос дальше. Вместо этого Трамп задал журналисту встречный вопрос: "Вы говорите, что он проигнорировал. А он воюет против нас в войне?".

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В этот момент журналист попытался обосновать свой вопрос, но Трамп решил выяснить, на какое СМИ работает этот журналист. Узнав, что это телеканал MS NOW, Трамп заявил, что это фейковый канал.

"MS NOW получает худшие рейтинги за всю свою историю", – заявил Трамп.

Он сказал, что считает этот канал фальшивым, и отказался дальше отвечать на вопросы о Путине.

Трамп и Украина – что известно

Как сообщал УНИАН, с момента начала второго срока президентства Трампа Россия ни разу не согласилась на прекращение огня. Вместе с тем Трамп утверждает, что Россия и Украина испытывают "очень сильное желание" прекратить войну, поскольку устали от боевых действий.

Недавно Трамп высказал мнение, что Украина обретет новую форму после заключения мирного соглашения.

Также он заявил о подготовке заключения масштабного соглашения, которое коснется не только Украины, но и всей Европы.

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