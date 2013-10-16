Шансы Украины на подписание Соглашения с ЕС быстро уменьшаются - евродепутат

Об этом говорится в комментарии вице-председателя Европейской народной партии Яцека Сариуш-Вольского, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

"Времени уже нет, и шансы Украины на подписание Соглашения об ассоциации в ноябре на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе быстро уменьшаются. Украина должна немедленно продемонстрировать настоящий прогресс. Если этого не сделает, то Евросоюз не подпишет соглашение исключительно на базе чистой риторики", - заявил он.

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Комментируя вчерашний отчет спецпредставителей Европарламента Александра Квасневского и Пэта Кокса, евродепутат выразил сожаление, что им пока не удалось достичь решения проблемы Тимошенко.

Сариуш-Вольский заявил, что Евросоюз не планирует менять выдвинутые ранее Украине условия для подписания Соглашения об ассоциации, и напомнил, что среди них есть вопрос выборочного правосудия.

"Часть реформ была внедрена, но Украина должна понять, что без отказа от выборочного правосудия, что означает освобождение на основании помилования Тимошенко, Соглашение об ассоциации не будет подписано в этом году", - сказал депутат, который представляет в Европарламенте Польшу.