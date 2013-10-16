В Украине началась избирательная кампания в проблемных округах

В календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов народных депутатов, который обнародован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, отмечено, что выдвижение кандидатов в депутаты начинается с первого дня избирательного процесса и заканчивается за 40 дней до дня голосования (с 16 октября по 4 ноября).

Представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты, в соответствии с законом, начинается с первого дня избирательного процесса и завершается за 30 дней до дня голосования (с 16 октября по 14 ноября включительно).

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Исправление ошибок и неточностей, обнаруженных в поданных для регистрации документах, происходит в двухдневный срок со дня представления документов для регистрации кандидата.

Принятие ЦИК решения о регистрации кандидата в депутаты или об отказе в его регистрации происходит не позднее, чем на пятый день со дня принятия документов для регистрации.

Выдача удостоверения кандидата в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидата в депутаты (в случае регистрации лица кандидатом в депутаты) происходит в трехдневный срок со дня принятия решения о регистрации кандидата в депутаты.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявил о начале с 16 октября избирательного процесса повторных выборов в парламент в пяти округах.